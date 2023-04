Scontro salvezza per il Circolo Pattinatori Hobbystore domenica a Salerno

Grosseto: Scontro salvezza domenica alle 18 sul campo del Campolongo Salerno per il Circolo Pattinatori Hobbystore Grosseto. La gara segnerà l’esordio ufficiale sulla panchina biancorossa di Fabio Bellan, che ha preso il posto di Carlo Gucci, che ha rassegnato nei giorni scorsi le dimissioni nelle mani del presidente Stefano Osti. Bellan ha già seguito la squadra sia in casa che in trasferta per dare modo a Gucci di poter scendere in campo, ma da domenica sarà sua la responsabilità del gruppo. Fabio Bellan ha accettato l’incarico con entusiasmo, deciso a mettere la sua impronta.

Salvadori e compagni sono ultimi in classifica con sette punti (in coabitazione proprio con il Salerno), ma hanno gettato al vento occasioni importanti per avere un bottino più importante. Basti pensare solo alla sconfitta a fil di sirena contro l’Acea Follonica (4-3), ma anche il pareggio (4-4) sulla pista del Pumas Viareggio, arrivata a un secondo dalla fine sulla rete di Cardella. Oltre a questi due episodi, l’Hobbystore ha perso per strada altri punti. Il gruppo ha dimostrato di essere compatto e di poter duellare con qualsiasi formazione, come dimostra il 5-5 contro la capolista Giovinazzo, ma in queste ultime sette partite serviranno maggiore continuità e attenzione per ottenere la salvezza, a cominciare dal delicatissimo impegno con il Campolongo. All’andata successo grossetano per 5-4, con doppiette di Battaglia, Salvadori e gol di Gucci. Il tecnico dovrà fare a meno nella trasferta campana di Lorenzo Alfieri, squalificato, e di Matteo Battaglia (bomber della squadra con 13 reti), assente per impegni personali. Al loro posto sono stati chiamati Leonardo Ciupi e Tommaso Giusti, che ben si stanno comportando in B.

I convocati: Bruni, Spinetti; Saitta, Salvadori, Borracelli, Nerozzi, Bianchi, Ciupi, Giusti. Nel Salerno da tenere d’occhio Juan Fontan, autore di 14 reti.