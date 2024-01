Grosseto: Sconfitta l'Atlante Grosseto nella trasferta contro la Dozzese. 6-2 il risultato finale che pesa sulla posizione in classifica dei biancorossi.

Era la prima giornata di ritorno del campionato di Serie A2, prima partita senza il tecnico Alessandro Izzo che aveva annunciato le dimissioni in settimana. Ora i Ragazzi del Presidente Tonelli torneranno in campo sabato prossimo, in casa al Palabombonera, con il nuovo allenatore il croato Ivo Jukic.

DOZZESE: Sangiorgi, Lefons, Fanile, Drago, Badahi, Conti, Arellano, Dos Santos, De Lollis, Manueli, Golinelli, Kasimi. Allenatore Leonardo Vanni.



ATLANTE GROSSETO: Brunelli, Baluardi, Zanella, Gianneschi, Falaschi, Mateo, Liburdi, Chisci, Tamberi, Lessi, El Johari, Imperato. Allenatore Nicola Stagnaro; in panchina Simone Marroccella.

ARBITRI: Giuseppe Aumenta di Sala Consilina e Salvatore Impemba di Battipaglia; cronometrista Benetti di Vicenza.

MARCATORI: 3′ Dos Santos, 5′ Dos Santos, 12′ Arellano, 13′ Zanella. 10′ st Badahi, 12′ st Arellano, 17′ st El Johari, 18′ st Drago.