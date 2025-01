Scomparsa Toscani: il cordoglio del Consiglio regionale

Il fotografo si è spento nella notte all’ospedale di Cecina. Il presidente dell’Assemblea legislativa Antonio Mazzeo: “Un maestro della fotografia e della comunicazione”

Firenze: “È stato un grande maestro della fotografia e della comunicazione. Un visionario e un sognatore, provocatore per scelta, ha anticipato e interpretato temi scottanti con una passione infinita. Perdiamo un grande professionista dell'immagine, che aveva scelto ormai da tanti anni la nostra Toscana come dimora. Dagli anni '70 viveva infatti con la sua famiglia in una tenuta a Casale Marittimo, in provincia di Pisa. Ai suoi cari e agli amici va il nostro profondo cordoglio”. Così il presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo commenta la scomparsa del grande fotografo di fama internazionale Oliviero Toscani, morto questa notte all’ospedale di Cecina per una malattia incurabile.

Mazzeo, a nome di tutta l’Assemblea legislativa, si stringe ai tanti ammiratori del fotografo e ne ricorda le tante campagne che lo hanno reso famoso, ammirato ma anche contestato: “È stato un precursore. Celebri e indimenticabili rimarranno i suoi cartelloni pubblicitari che gridavano all’uguaglianza razziale, la ricerca della pace e l’abolizione della pena di morte. Ma anche la lotta all’Aids e all’omofobia. Con tutti i suoi colori del mondo si è battuto per l’integrazione. Non dimenticheremo i suoi messaggi più belli” conclude Mazzeo.