Sciopero nazionale: possibili disagi all’utenza in ospedali e distretti sociosanitari

Grosseto: Sciopero nazionale dell’intera giornata del 13 dicembre 2024 proclamato da Confederazione USB - USB PI. A comunicarlo il Dipartimento della Funzione Pubblica, sul cruscotto degli scioperi nel pubblico impiego del proprio sito internet. Lo sciopero, plurisettoriale e pluricomparto, riguarderà tutti i comparti e i dipendenti pubblici per l'intera giornata del 13 dicembre 2024. Per la sanità lo sciopero è articolato da inizio turno del giorno 13 dicembre 2024 a fine dell'ultimo turno della stessa giornata. Asl Toscana Sud Est rende noto che potrebbero verificarsi sospensioni delle prestazioni e dell’attività degli ambulatori ma saranno assicurate le prestazioni in urgenza come previsto negli accordi nazionali che disciplinano il diritto allo sciopero. Seguici



