Scelta green di Confesercenti che installa pannelli fotovolotaici sul tetto

Grosseto: Un solo chilowatt della rete nazionale, e il resto è tutto autoprodotto. È la scelta green di Confesercenti che pere la sua sede provinciale, in via de Barberi, a Grosseto, ha scelto di installare pannelli fotovoltaici sul tetto.

«In una giornata calda e soleggiata, con tanto di condizionatori accesi, la nostra sede non va ad intaccare se non in minima parte l'energia proveniente dalla rete. Per il resto andiamo in autoconsumo con quello che produciamo da soli con il nostro impianto da 15 chilowatt» afferma Andrea Biondi, direttore provinciale Confesercenti.

L'idea ovviamente non è solo quella di un risparmio a lungo termine usufruendo di energia rinnovabile, ma anche di ridurre le emissioni in un'ottica di transizione ecologica verso fonti energetiche pulite riducendo i combustibili fossili. «Crediamo che tutelare l'ambiente sia compito di tutti, anche nostro. Ciascuno può fare la sua parte per combattere i cambiamenti climatici. Il Sole è una delle risorse più abbondanti e sostenibili a disposizione sulla Terra, e i pannelli fotovoltaici sul tetto di una struttura come la nostra non sono impattanti neppure visivamente.

Tra l'altro da tempo Confesercenti auspica la nascita di comunità energetiche, che possono essere nei territori dove sono possibili, un aiuto a limitare i costi energetici anche per i negozi di vicinato o pubblici esercizi che raramente hanno la proprietà, o la disponibilità, di superfici sul tetto o limitrofe per ridurre il loro consumo energetico e di conseguenza i costi.