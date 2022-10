Scarlino, incidente stradale sulle Collacchie. Due i feriti. Interviene Pegaso 1

Scarlino: Si segnala un intervento dei sanitari del 118 della Asl Toscana sudest alle 12.30 per un incidente stradale lungo la strada Provinciale delle Collacchie nel Comune di Scarlino.

Nello scontro tra una moto e un'auto, il motociclista, un uomo di 66 anni è stato trasportato in codice 2 alle Scotte di Siena con elisoccorso Pegaso 1 mentre una donna di 53 anni in codice 1 portata in ambulanza all'ospedale Misericordia di Grosseto. Sul posto l'automedica di Follonica e la Croce Rossa sempre di Follonica.