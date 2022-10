Scarlino: «I dati confermano la riuscita del servizio estivo della navetta»

Gli scarlinesi hanno utilizzato circa 600 volte il mezzo di trasporto per raggiungere le frazioni e Follonica



Scarlino: La navetta, da mercoledì 6 luglio a venerdì 16 settembre, è stata utilizzata 574 volte dagli scarlinesi. I dati del servizio di trasporto gratuito per i residenti sottolineano la riuscita del progetto: in molti hanno usufruito del piccolo bus per spostarsi nelle frazioni scarlinesi e per raggiungere Follonica. Il mese di agosto sulla navetta sono saliti 297 residenti, a luglio (da mercoledì 6), 189 e a settembre (fino a venerdì 16), 88.

Il servizio sta continuando ogni martedì e venerdì con partenze alle 8.30, 11.30 e 17.30 da Portiglioni (all’incrocio con tra via della Dogana e via dei Cipressi). I percorsi della navetta toccano le zone del Puntone, il centro urbano capoluogo (compreso il cimitero comunale), Le Case, Scarlino Scalo e i quartieri di Cassarello, Centro e Senzuno di Follonica. «Il servizio ha avuto un riscontro molto positivo – spiega il vicesindaco Luciano Giulianelli –: i dati parlano chiaro e ci spronano a portare avanti il progetto. La navetta non ha accompagnato solo gli anziani nelle frazioni e a Follonica, ma è stata utilizzata anche da tanti giovani che per motivi di lavoro o di svago avevano necessità di spostarsi. A fine anno faremo un bilancio completo dell’iniziativa che vogliamo continuare a proporre. La navetta è un servizio pensato per gli scarlinesi, per rendere più semplici gli spostamenti e per rispondere alle esigenze di chi non ha un mezzo di trasporto, e non solo: va nella direzione di ridurre la presenza di auto sulle nostre strade».

Nella foto: il sindaco di Scarlino, Francesca Travison, e il gestore del servizio navetta, Massimo Lucattini