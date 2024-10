Cronaca Scarlino: Chiusura scuole per allerta meteo 7 ottobre 2024

Scarlino: Il sindaco del Comune di Scarlino ha firmato l'ordinanza per la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado nella giornata di domani, martedì 8 ottobre, a causa dell'allerta meteo arancione.

