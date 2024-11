Attualità Scarlino celebra l'Unità nazionale e le Forze armate 3 novembre 2024

Scarlino: Lunedì 4 novembre ricorre la Giornata dell'Unità nazionale e delle Forze armate: il Comune di Scarlino celebra l’anniversario con la posa di tre corone. Alle 9.30 il primo cittadino, Francesca Travison, e il corteo saranno di fronte al monumento dedicato a Giuseppe Garibaldi nell’omonima piazza nel centro urbano capoluogo e subito dopo si sposteranno in via Roma, vicino alla caserma dei carabinieri, dove si trova la lapide dedicata ai Caduti. La manifestazione si concluderà intorno alle 10.15 di fronte al monumento ai Caduti nell’omonima piazza a Scarlino Scalo. Seguici



