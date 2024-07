Cultura Save the date 19 e 20 luglio all’Orto Botanico Corsini 18 luglio 2024

18 luglio 2024 106

106 Stampa

Redazione

Monte Argentario: L'Orto Botanico Corsini è lieto di annunciare un fine settimana straordinario di eventi culturali che si terranno venerdì 19 e sabato 20 luglio a Porto Ercole (GR). Due serate imperdibili per tutti gli appassionati di arte, storia e botanica, ospitate nel suggestivo scenario dell'Orto Botanico Corsini. Il primo evento avrà luogo venerdì 19 luglio dalle ore 20:30 con la presentazione del libro "Inseguendo Caravaggio nei suoi luoghi e nei suoi quadri" di Vania Colasanti, giornalista per Repubblica e Paese Sera, autrice di programmi su Rai3 e collaboratrice di numerose testate prestigiose. Durante la serata, Costantino D'Orazio, Direttore dei Musei Nazionali dell'Umbria, dialogherà con l'autrice, offrendo al pubblico un'opportunità unica per esplorare i luoghi e le opere di Caravaggio attraverso le testimonianze di due esperti. Il secondo appuntamento è previsto per sabato 20 luglio alle ore 22:00 con l'evento speciale "L'Italia delle fortificazioni e dei giardini". Un viaggio in Toscana alla scoperta dei più affascinanti contesti architettonici e botanici tutelati dal Ministero della Cultura, con l'ausilio dello schermo CINEMA dell'Orto Botanico Corsini.

A guidare il pubblico in questo affascinante percorso saranno Gabriele Nannetti, Dirigente della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Siena, Arezzo e Grosseto, Donatella Grifo, Responsabile Area Funzionale IV Patrimonio Architettonico, e Lorenzo Fusini, Presidente del Comitato Mura Porto Ercole. "È con grande orgoglio che continuiamo a presentare i nostri eventi Notturni per l'estate 2024. Siamo fieri di contribuire alla valorizzazione del nostro territorio, offrendo momenti di incontro e approfondimento culturale," ha dichiarato Alessandro Corsini, Presidente dell'Orto Botanico Corsini e di OBC Sculpture. Per ulteriori informazioni e prenotazioni, contattare l'Ufficio Stampa dell'Orto Botanico Corsini n. telefonico: +39 3314172072 mail: info@ortobotanicocorsini.org Seguici



Caricamento ... Potrebbe interessarti anche...

Cultura Save the date 19 e 20 luglio all’Orto Botanico Corsini Save the date 19 e 20 luglio all’Orto Botanico Corsini 2024-07-18T17:45:00+02:00 328 it Per ulteriori informazioni e prenotazioni, contattare l'Ufficio Stampa dell'Orto Botanico Corsini n. telefonico: +39 3314172072 mail: info@ortobotanicocorsini.org PT2M /media/images/Immagine-2024-07-16-174922.jpg /media/images/thumbs/x600-Immagine-2024-07-16-174922.jpg Maremma News Monte Argentario, Thu, 18 Jul 2024 17:45:00 GMT