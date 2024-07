Sassofortino, Bocci: Viabilità interna del paese è stato in di abbandono. Presentata interrogazione

Roccastrada: Questo il testo dell’interrogazione presentata dal consigliere comunale di minoranza del centrodestra, componente di Fratelli d'Italia Roberto Bocci.



• La maggior parte delle strade del paese di Sassofortino, comune di Roccastrada, versano in condizioni di degrado e abbandono da diverso tempo;

• Le suddette strade presentano numerose buche, crepe e avvallamenti che rendono la percorrenza pericolosa sia per i veicoli che per i pedoni;

• Alcune di esse sono percorse a piedi particolarmente da persone anziane, come quelle per recarsi al cimitero del paese e al centro storico;

• La chiusura delle buche fatta in maniera provvisoria e saltuaria non è sufficiente ad evitare disagi ai residenti e agli utenti delle vie;

• La situazione di degrado può essere causa di incidenti soprattutto per motociclisti e ciclisti;

Per quanto sopra, il sottoscritto Consigliere comunale,

• Interroga il Sindaco per sapere se sia a conoscenza della situazione di degrado in cui versano le vie del paese di Sassofortino ed in particolar modo via dell'Orfanotrofio, Via della Sorgente, via Bruno Buozzi, Piazza della Posta, via San Michele e via delle Mura;

• Chiede quali provvedimenti siano stati o saranno intrapresi per ripristinare il decoro e la sicurezza delle vie;

• Chiede se siano stati stanziati dei fondi per predisporre un piano di interventi urgenti per la manutenzione delle suddette strade”.

Il Consigliere comunale di Centrodestra per Roccastrada componente di Fratelli d'Italia Roberto Bocci.