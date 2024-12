Sarteano in Arte: un mese di iniziative per vivere il Natale con mostre, spettacoli e tradizioni

Sarteano presenta un ricco calendario di iniziative per le festività natalizie: da domenica 1 dicembre fino al 6 gennaio 2025, il paese vivrà una serie di eventi all’insegna dell’arte e della tradizione

Sarteano (SI):– Tutto il paese di Sarteano è pronto a vivere un lungo periodo di festività natalizie all’insegna dell’arte, della cultura e delle tradizioni. Il ricco calendario che inizia con il mese di dicembre 2024, fino all’epifania 2025, è stato curato dalle tante associazioni sarteanesi, che hanno collaborato per stipulare una serie di iniziative e di spettacoli. Il periodo di Natale sarà quindi una festa di tutta Sarteano e per tutta Sarteano.

Il mese di eventi è caratterizzato da alcuni momenti molto importanti, tra cui la mostra diffusa “Bozze e Mario Battistelli. Il pittore e l’artista di Sarteano” a cura di Valerio Mazzetti Rossi, organizzata dal centro commerciale naturale Wake Up Sarteano. La mostra, dedicata a uno dei principali artisti locali, è stata anticipata da un’intensa opera di animazione nelle scorse settimane, per recuperare le opere di Battistelli possedute dai sarteanesi ed effettuare le necessarie operazioni di fotografia e selezione. La mostra diffusa, che sarà inaugurata domenica 8 dicembre alle ore 16 al Teatro degli Arrischianti, sarà esposta fino al 6 gennaio 2025 presso la Sala Mostre di Piazza Bargagli e il Castello di Sarteano.

I giorni successivi al Natale vedranno poi l’arrivo di due degli eventi tradizionali di Sarteano. Lo spettacolo teatrale “Quelle come Kate” della Compagnia degli Arrischianti, testo e regia di Laura Fatini, adattamento de “La Bisbetica Domata” di Shakespeare, sarà di scena al Teatro degli Arrischianti sabato 28 dicembre (ore 21:30), domenica 29 dicembre (ore 17:30), lunedì 30 e martedì 31 dicembre (ore 21:30). Dopo l’ultima replica dello spettacolo, in Piazza XXIV Giugno arriverà l’appuntamento con il Capodanno in Piazza, per festeggiare l’arrivo del 2025 con musica, brindisi e il calore della pira.

Non mancherà poi l’appuntamento con i presepi delle Contrade, uno degli elementi più caratterizzanti delle festività natalizie per Sarteano. I presepi della Giostra del Saracino saranno visitabili nelle sedi delle rispettive Contrade in molti giorni: 25, 26, 28 e 29 dicembre con orari 10:30 – 12:30 e 16:00 – 19:00; il 31 dicembre con orario 16:00 – 18:00; nei giorni 1, 4, 5 e 6 gennaio 2025 con orari 10:30 – 12:30 e 16:00 – 19:00.

Il calendario completo delle iniziative vede poi tante altre attività che animeranno il centro storico di Sarteano, per tutto il periodo natalizio. Oltre agli eventi già citati, il cartellone si aprirà domenica 1 dicembre alle ore 18 al Teatro degli Arrischianti con il concerto per la Festa della Toscana a cura della Società Filarmonica Sarteano, in cui sarà anche eseguito lo storico inno degli anni ‘30 della Giostra del Saracino, composto da Martino Pannocchia e rinvenuto da Graziano Placidi.

Il ricco cartellone di eventi vede la presenza di spettacoli per grandi e piccini, tornei di briscola e burraco, tombolate e tiri del panforte, proiezioni di film e laboratori creativi. Il calendario completo delle iniziative può essere consultato su www.sarteanoliving.it – per informazioni chiamare il numero di telefono 0578269204.