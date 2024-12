Attualità Santa Fiora: nasce la Consulta delle associazioni. Approvato in Consiglio comunale lo statuto 22 dicembre 2024

22 dicembre 2024 96

96 Stampa

Redazione

Approvato in Consiglio comunale lo statuto Santa Fiora: Il Consiglio comunale di Santa Fiora ha approvato la costituzione della Consulta delle associazioni e il relativo statuto, un'importante iniziativa che mira a rafforzare la collaborazione tra le realtà associative locali. Lo statuto definisce le finalità della consulta, compiti, modalità di funzionamento e composizione. Faranno parte della Consulta tutte le associazioni iscritte all’albo comunale che ne faranno richiesta. L’adesione è libera e gratuita. “Occorre sempre più mettere insieme idee ed energie. – commenta Beatrice Forteschi, consigliera comunale di Santa Fiora con delega a associazioni e volontariato – Con la costituzione della Consulta vogliamo mettere a disposizione della nostra comunità uno strumento di partecipazione che consenta il coordinamento tra le diverse realtà associative locali, ma anche tra associazioni e Comune, al fine di garantire l’efficacia delle azioni realizzate sul territorio. La consulta sarà importante anche ai fini di una migliore programmazione degli eventi organizzati dalle varie associazioni. Sappiamo tutti quanto il volontariato svolga un ruolo fondamentale nella nostra realtà locale per presenza e radicamento. La Consulta avrà una funzione di raccordo tra le associazioni ma anche di supporto all’attività dell’amministrazione comunale nell'organizzazione di eventi e nell’elaborazione di politiche sociali, culturali, ambientali, sportive e giovanili, coprendo tutti gli ambiti di intervento dell’associazionismo locale”. Seguici



Caricamento ... Potrebbe interessarti anche...

Attualità Santa Fiora: nasce la Consulta delle associazioni. Approvato in Consiglio comunale lo statuto Santa Fiora: nasce la Consulta delle associazioni. Approvato in Consiglio comunale lo statuto 2024-12-22T16:00:00+01:00 246 it Santa Fiora: nasce la Consulta delle associazioni PT1M /media/images/comune-santa-fiora.jpg /media/images/thumbs/x600-comune-santa-fiora.jpg Maremma News Amiata, Sun, 22 Dec 2024 16:00:00 GMT