Santa Fiora, il Comune acquista terreno per realizzare un nuovo parcheggio nel Terziere Montecatino

Santa Fiora: Il Comune ha acquistato dal Comune di Firenze un terreno di 2558 metri quadrati, situato a Santa Fiora, sotto al Terziere Montecatino. L’acquisto è finalizzato alla futura realizzazione di un parcheggio.







“L’acquisizione del terreno è il primo importante atto per arrivare a dotare il Terziere Montecatino di nuovi posti auto per i residenti e i turisti. – spiega il vicesindaco di Santa Fiora Francesco Biondi, delegato al Patrimonio – Dopo l’estate inizierà la progettazione del nuovo parcheggio che abbiamo inserito tra le azioni di rigenerazione urbana dei paesi, previste nel nostro programma elettorale. Questa sarà la prima di una serie di acquisizioni che interesseranno varie zone del comune. Nel capoluogo è necessario realizzare nuovi parcheggi nei pressi della piazza e lungo via delle Fontane, al fine di rendere maggiormente accessibile l’area commerciale e per far fronte alle necessità che si riscontrano nei periodi di maggiore afflusso di persone”.

“Il terreno acquisito – prosegue Francesco Biondi – faceva parte di una serie di proprietà che il Comune di Firenze aveva acquistato a Santa Fiora agli inizi del ‘900 dagli Sforza, con l’idea di portare l’acqua a Firenze. Tra queste proprietà c’erano anche la Peschiera e il Parco Gambrinus che il Comune di Santa Fiora ha riacquisito negli anni ’90.”