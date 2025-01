Dalla regione Sanità: sì agli indirizzi per il programma di attività 2025 di Ars 9 gennaio 2025

9 gennaio 2025 155

155 Stampa

Cecilia Meli

La commissione presieduta da Enrico Sostegni (Pd) ha espresso parere favorevole a maggioranza Firenze: Via libera agli indirizzi dati all’Agenzia regionale di Sanità (Ars) per l’elaborazione del programma di attività dell’anno 2025. Il parere positivo, a maggioranza, è stato espresso dalla commissione Sanità, presieduta da Enrico Sostegni (Pd). Come spiegato in Commissione nelle precedenti sedute, l’Ars proseguirà innanzitutto nel lavoro di valutazione e nel monitoraggio dell’impatto della pandemia da Covid-19, che ha imposto un significativo adattamento delle attività di ricerca nel tentativo di seguire costantemente l’evoluzione della situazione epidemica e gli effetti indiretti correlati alle misure di contenimento nel corso degli ultimi 4 anni. La valutazione si concentrerà sul monitoraggio dell’andamento post-pandemico integrato nell'analisi ad ampio spettro delle malattie infettive emergenti e delle infezioni correlate all’assistenza consegnando una valutazione a 5 anni dall’inizio della pandemia. Accanto al monitoraggio costante del fenomeno post-pandemico e delle malattie infettive l’Agenzia sarà ancora fortemente impegnata nel corso del 2024 e nei prossimi anni nel monitoraggio e nella valutazione delle azioni previsti dalla "Missione 6: Salute” del PNRR e dal Dm 77 del 23 maggio 2022. In particolare saranno seguiti e monitorati tutti gli interventi di riorganizzazione delle attività e dei servizi territoriali. Un’ulteriore fondamentale tematica che l’Agenzia intende approfondire e sviluppare nel triennio a venire è il rapporto tra ambiente clima e salute: le condizioni atmosferiche e il cambiamento climatico esercitano un'influenza significativa su alcuni fattori determinanti della salute umana, tra cui la qualità dell'aria, la disponibilità di cibo e acqua, oltre a influenzare la diffusione di malattie infettive. Ancora, saranno implementate le indagini sugli stili di vita degli adolescenti, Edit (Epidemiologia dei Determinanti dell'Infortunistica stradale in Toscana), che nel 2025 vedrà i risultati della settima rilevazione a 20 anni dalla prima, e Passi d’Argento indagine relativa agli stili di vita degli over 65 anni. Le aree strategiche individuate che concretizzano e sviluppano i mandati istituzionali per il prossimo triennio sono le seguenti: malattie infettive, epidemiologia descrittiva e profili di salute, le disuguaglianze di salute, prevenzione e promozione della salute, impatto delle politiche sanitarie e dei modelli di governance, qualità ed esiti dell’assistenza sanitaria, farmacoepidemiologia e farmacovigilanza, formazione. La Commissione, nel fornire un parere positivo, ha raccomandato di approfondire gli studi, già previsti nel programma di attività, in merito all’introduzione dell’approccio “Value Based” nella valutazione dei dispositivi medici. Seguici



Caricamento ... Potrebbe interessarti anche...

Dalla regione Sanità: sì agli indirizzi per il programma di attività 2025 di Ars Sanità: sì agli indirizzi per il programma di attività 2025 di Ars 2025-01-09T12:14:00+01:00 451 it Sanità: sì agli indirizzi per il programma di attività 2025 di Ars PT2M /media/images/Firenze-Regione-Toscana.jpg /media/images/thumbs/x600-Firenze-Regione-Toscana.jpg Maremma News Firenze, Thu, 09 Jan 2025 12:14:00 GMT