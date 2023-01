Sangermano capo dipartimento per la giustizia minorile, le felicitazioni di Giani

Firenze: "Invio le mie più sincere felicitazioni al dottor Antonio Sangermano per la sua nomina a capo del dipartimento per la giustizia minorile presso il Ministero della Giustizia. La soddisfazione per questo nuovo importante incarico mitiga il dispiacere per non averlo più nella sua Firenze dove ha svolto il suo delicato e importante ruolo con equilibrio e competenza. Formulo a lui i miei auguri per il migliore svolgimento del nuovo e fondamentale compito che lo attende".



Così il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani commenta il nuovo incarico del procuratore Antonio Sangermano, che ha lasciato la guida della Procura per i minori di Firenze per assumere il ruolo di capo del dipartimento della giustizia minorile al Ministero della Giustizia.