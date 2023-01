L’incontro è in programma lunedì 23 gennaio al Fossombroni



Grosseto: Un percorso virtuoso, fatto di protagonisti e di storie. Il progetto “Salute in cammino: dalle scuole al sociale, il valore dello sport”, promosso da Ady Franchi, fa tappa al Fossombroni. Nell’aula magna della scuola di via Sicilia, a partire dalle 9 del 23 gennaio, si svolgerà questo importante evento che il Fossombroni ha deciso di ospitare, vista l’importanza degli argomenti trattati e il messaggio che può trasmettere agli studenti. A moderare l’incontro sarà il giornalista de Il Tirreno, Emilio Guariglia che parlerà anche dell’importanza comunicativa dei media.

Nel corso della mattinata sono previsti gli interventi di Stefano Rossetti e Sara Vargetto, esponenti del basket in carrozzina, Danilo Margani, presidente CdS del comune di Roma, l’autore Roberto Di Sante, l’attore e maratoneta Sebastiano Gavasso, la psichiatra Rossana Neri e due studenti di classe terza del Fossombroni, ovvero Sara Socci e Gabriele Giacomelli.

La seconda edizione del progetto organizzato da Ady Franchi mette in campo tutta la forza di un messaggio da trasmettere per voce dei protagonisti e da veicolare verso gli studenti, perché lo sport è aggregazione, aiutare il prossimo, collante sociale. In estrema sintesi non solo competizione, ma anche tanto altro. Oltre alle testimonianze di rilievo, il progetto vede la partecipazione diretta degli studenti che non saranno pubblico passivo. Un aspetto non certo secondario e necessario per agevolare l’importanza di un messaggio alla pari che punta ad arrivare dritto al cuore.