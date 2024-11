Sabato 23 al Rockstar di Capalbio tutta la potenza sonora della “Noisy Night”

Sabato 23 novembre, nel locale in località Poggetti nel comune di Capalbio (strada Casal Nuovo 2), arriva una serata indimenticabile dalle tinte oscure che inizierà alle 21,30, con ingresso gratuito.

Capalbio: La Noisy Night è un format musicale rock, metal e alternative che porta sul palco solo musica originale e una carica di energia senza pari. Un evento unico che promette di essere una notte epica per gli amanti dei suoni più potenti e autentici.

Headliner della serata saranno i Let Them Fall da Grosseto, una delle band più acclamate della scena epic metalcore, che presenterà in esclusiva il nuovo singolo “Valor”. Con melodie epiche, riff potenti e una presenza scenica incredibile, questa band è pronta a travolgere il pubblico e a creare un’esperienza sonora che toccherà il cuore di ogni fan del metal.

A infiammare il palco del Rockstar ci saranno anche i grossetani Durga, che porteranno il loro blackened death metal oscuro e viscerale in un sound estremo e dalle atmosfere cupe.

Da Roma i Ghosting per gli amanti dell’hardcore più puro, una nuova voce nella scena post-hardcore con testi intensi e una potenza musicale esplosiva, sapranno accendere il palco e far vibrare l’anima degli spettatori.

Ad aprire la serata ci penseranno i Blind Lotus, nuovo progetto da Grosseto, una potente miscela di riff aggressivi tra il metal hardcore e l’alternative metal, con ritornelli melodici e orecchiabili. La band presenterà anche il brano d’esordio Sacrilege, in uscita il 22 novembre 2024 per Volcano Records su tutte le piattaforme digitali. I Blind Lotus sono pronti a travolgere la scena con questa miscela di groove e oscurità sonora.

Per info e prenotazioni si può chiamare il numero 346.0857924.