Attualità Rotary Club Grosseto: Un torneo di burraco per la pediatria 8 febbraio 2023

8 febbraio 2023 113

113

Redazione Grosseto: Il popolo dei burrachisti ha fatto ancora una volta centro. Stavolta a chiamarlo è stato Il Rotary Club Grosseto che ha organizzato, con il supporto tecnico della UISP, un torno di burraco per donare attrezzature specifiche al reparto di pediatria dell’Ospedale di Grosseto.



Alla chiamata hanno risposto 180 giocatori che si sono incontrati nel salone delle Feste dell’Hotel Granduca per passare un pomeriggio giocando e divertendosi con il solo scopo di acquistare strumentazione materiale per l’ambulatorio di allergologia pediatrica dell’Ospedale diretto dalla Dott.ssa Susanna Falorni e responsabile Caterina Pagano. Il pomeriggio è stato allietato da un ricco buffet offerto dal Rotary club di Grosseto che si conferma una associazione attenta ai bisogni del territorio il cui scopo è quello di incoraggiare e promuovere l’ideale di servizio come base delle iniziative benefiche. Un ringraziamento agli esercizi e alle aziende che hanno offerto i premi con cui sono state premiate le prime 12 coppie: Gioielleria Stoppa, Abbigliamento Palmieri, Azienda vinicola Mantellassi, Olio Bio Maremma offerto dalla Famiglia Dini, Azienda Agricola Il Pino, Aziende Cantine di Maremma, Cooperativa Produttori Agricoli Raspollino, Solbat e Cristina Fiori.



Seguici





annuncio annuncio annuncio Caricamento ... Potrebbe interessarti anche...

Attualità Rotary Club Grosseto: Un torneo di burraco per la pediatria Rotary Club Grosseto: Un torneo di burraco per la pediatria 2023-02-08T14:36:00+01:00 256 it Un torneo di burraco per la pediatria PT1M https://maremmanews.it/media/images/thumbs/x600-Burraco-fofo-3.jpg https://maremmanews.it/media/images/thumbs/x600-Burraco-fofo-3.jpg Maremma News Grosseto, Wed, 08 Feb 2023 14:36:00 GMT