Rossi e Torselli (FDI): Solo falsità da Marras: chiesto a regione impianto Hockey via Mercurio

Chiesto alla regione di inserire l’impianto di via mercurio nella lista dei progetti per gli Fsc. Ci dica lui perche’ non è stato preso in considerazione”

Grosseto: “Da parte dell’assessore Leonardo Marras abbiamo ascoltato molte falsità. Tra i progetti che abbiamo proposto alla Regione Toscana da finanziare con i FSC, c’era anche la riqualificazione ed ampliamento dell’impianto di hockey di via Mercurio in gestione al Circolo pattinatori Grosseto del presidente Stefano Osti.





In particolare abbiamo proposto risorse per 900mila euro. L’assessore Marras si sarebbe risparmiato una figuraccia se si fosse quantomeno confrontato con la Giunta regionale prima di accusare l’amministrazione comunale grossetana e l’assessore allo sport di Grosseto onorevole Fabrizio Rossi, di non aver mai chiesto fondi per questa importante struttura riservata a un'eccellenza dello sport cittadino. Comprendiamo perché Marras sia così nervoso: se la squadra di serie A1 di hockey di Grosseto non ha un impianto all’altezza delle normative richieste dalla Federazione rotellistica per i campionati di serie A1, la responsabilità del mancato finanziamento che avrebbe contribuito a risolvere tale problematica, è unicamente della Regione Toscana e della giunta di cui fa parte. Allora, perché Marras non ci spiega il motivo per cui l’impianto sportivo non è rientrato tra i Fondi di Sviluppo e Coesione? Se Marras tiene tanto alla struttura avrebbe potuto impegnarsi anche lui ad inserirla nei FSC?





Soltanto una cosa di tutte quelle che ha detto è vera, e cioè che in provincia di Grosseto arriveranno 70 milioni di euro dagli FSC. Peccato che si sia dimenticato, oltreché di ringraziare il Governo nazionale che porterà le risorse sul territorio, di sottolineare che ben 65milioni di questi andranno per la messa in sicurezza della provinciale del Cipressino, che diventerà regionale, quindi la regione li tiene per sé e non li devolve ad altri. Sono sicuramente degli interventi necessari ed attesi da tempo, ma tale impegno di risorse a parer nostro solleva non poche perplessità.

Quando abbiamo capito che il 92,85% delle risorse dei FSC sarebbero andate al Cipressino, ci siamo attivati proponendo alla Regione una ventina di progetti per la messa in sicurezza delle strade, per contrastare il rischio idrogeologico, per realizzare opere idrauliche, per le scuole, per gli impianti sportivi e molto altro, tra cui appunto anche la struttura di via Mercurio.

Se avessimo aspettato Marras, non sarebbero rientrati nei Fondi neanche il progetto di via Mazzini e quelli per lo sviluppo del polo manifatturiero di via Genova intervenendo sulla viabilità di quella zona. Insomma, l’assessore Marras nonostante sia l’unico componente della Giunta regionale che rappresenta Grosseto, ha poco da vantarsi: davvero pochissimo” così il deputato e coordinatore regionale di Fratelli d’Italia Fabrizio Rossi e il capogruppo FdI in Consiglio regionale Francesco Torselli.