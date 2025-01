Consiglio comunale Castiglione della Pescaia approva il Puad, Piano Utilizzo delle Aree Demaniali

Castiglione della Pescaia: L'Amministrazione di Castiglione della Pescaia continua a programmare il futuro del proprio paese andando a normare una tematica delicata ma che dà maggiori certezze agli operatori del settore balneare e turistico. Il Consiglio comunale ha approvato, nella seduta odierna, il Puad, Piano di Utilizzo delle Aree Demaniali, lo strumento urbanistico che regola e pianifica le attività sugli arenili e sulla costa del proprio territorio.

È la prima volta che il Comune si dota di un piano di programmazione e regolamentazione di uno dei beni più preziosi per un territorio a vocazione balneare. Un lungo lavoro, durato più di un anno, iniziato con la ricognizione e il monitoraggio della situazione esistente, il riordino delle carte e dei documenti catastali e demaniali; un lavoro importante in previsione dell'approvazione dei nuovi strumenti urbanistici, Piano Strutturale e Piano Operativo, che lascerà all'Ente un quadro conoscitivo aggiornato e digitalmente all'avanguardia.

«In questo ultimo anno – ha dichiarato il Vicesindaco Federico Mazzarello – abbiamo iniziato un percorso partecipativo e di ascolto con i cittadini e le associazioni di categoria che ci ha consentito di recepire contributi interessanti per la stesura del documento offrendoci la fotografia della situazione attuale in cui versa il nostro territorio. L'adozione di questo atto porterà vantaggi economici, sociali, ambientali e di sviluppo a tutto il territorio comunale, aumentando la qualità dei servizi offerti in quei tratti di litorale più vulnerabile e più lontani dal territorio urbanizzato, per renderli più fruibili per tutti».

Tante le osservazioni al Puad arrivate da privati cittadini, da associazioni di categoria, dagli uffici competenti di Regione, Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Siena, Grosseto e Arezzo e Provincia. Il Consiglio comunale ha approvato le controdeduzioni alle osservazioni presentate.

Questo nuovo Piano della Costa prevede un ampliamento dei servizi sul territorio, con aumento della sicurezza sugli arenili per turisti e residenti. Sono stati censiti tutti gli accessi pubblici al mare, individuate come infrastrutture permanenti le aree di sosta presenti lungo il litorale, ed andrà a bando la realizzazione di due nuove spiagge, una per animali d'affezione e una per portatori di handicap.

Il Puad approvato verrà ora inviato a Regione e Soprintendenza per la convocazione della Conferenza paesaggistica prima del via libero definitivo.





«Voler essere un comune attrattivo per varie tipologie di turismo - conclude la sindaca Elena Nappi - significa soprattutto creare opportunità e occasioni per arricchire e migliorare la qualità dell’offerta, senza pregiudicare o compromettere la libera fruibilità di un bene pubblico come la spiaggia, ma dando la possibilità di investire in sicurezza, servizi, ammodernamenti al passo con le richieste sempre più esigenti di cittadini e turisti. Diversificare e migliorare sono oggi le parole d’ordine per continuare ad essere competitivi nel mercato turistico perché non si sceglie più una località solo per la di bellezza, ma anche per i servizi che offre, pertanto il PUAD ha una valenza doppiamente importante: da una parte si ufficializza questo strumento dal punto di vista normativo e dall’altro apre a nuove modalità di investimento e di lavoro».

Un atto che arriva in un momento di incertezza per il settore turistico balneare, ma che per Castiglione della Pescaia si aggiunge alla corretta applicazione della normativa in vigore sulle concessioni demaniali fino al 2033 e che rilancia ancora di più la battaglia per il riconoscimento di status di Città balneare.