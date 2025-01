Azione. Consorzio della laguna: la montagna ha partorito un topolino

I fondi sono insufficienti e Azione si e’astenuta nel voto in senato

Orbetello: "Il Parco Ambientale della Laguna, con gestione consortile, è stato approvato in via definitiva in Parlamento, ma il Senatore Marco Lombardo di Azione si è astenuto, perché, pur riconoscendone l’importanza, ha sottolineato che i fondi in dotazione sono nettamente insufficienti anche solo per assicurarne il minimo funzionamento.

Il Senatore Lombardo nel suo intervento in Aula ha ricordato che in questi anni l’Accordo tra Enti per la gestione ordinaria della laguna, anche per la scarsità delle risorse, non ha eliminato il problema delle crisi anossiche e che un altro Accordo tra Enti, sempre in gestione ordinaria, non ha neppure risolto il problema delle bonifiche, oltretutto perdendo 28 milioni di euro sui 30 stanziati, non essendo riuscito ad iniziare le opere entro il 31/12/2022. Azione ha, quindi, prima avanzato la proposta di un nuovo commissariamento al fine di realizzare in tempi brevi gli interventi urgenti, che però non è stata accolta, poi ha chiesto che almeno la dotazione finanziaria del Consorzio fosse portata a 5 milioni di euro annui. Invece il Disegno di Legge prevede lo stanziamento di appena 1 milione di euro annui, di cui la metà destinata agli stipendi e alle indennità del personale impiegato, e non è ancora noto quale sarà l’impegno finanziario della Regione.

Azione-Orbetello, che in questi mesi ha collaborato con i parlamentari in merito a tutte le proposte avanzate, condivide la scelta di astenersi nel voto finale, in quanto è del tutto evidente che le risorse stanziate non permettono al Consorzio di fare alcunché e nulla lascia prevedere che in un prossimo futuro queste risorse possano essere aumentate in modo significativo. Insomma la montagna ha partorito il classico topolino e non partecipiamo al giubilo bipartisan, sapendo bene che le prossime estati continueranno ad essere ad alto rischio di anossie, con le gravissime conseguenze sulla salute dei cittadini e sull’economia del territorio. Per questo facciamo appello al Sindaco affinché, cessi i toni trionfalistici e si adoperi in tutti i modi per ottenere dal Governo le risorse necessarie", termina la nota.