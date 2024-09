Rombano i motori, ecco lo spettacolo del 43° Rally Appennino Reggiano

Castelnovo ne' Monti (RE): La grande attesa è quasi finita. Pronti. Via. Si accendono i motori, sta per andare in scena il 43° Rally Appennino Reggiano, gara nazionale, valida per ilCRZ-sesta zona, organizzato per il secondo anno consecutivo dalla scuderia Maremma Corse 2.0 di Follonica.



L'attesa sta per esaurirsi. Tutto è pronto per il grande evento motoristico dell'anno dopo il successo riportato nella scorsa edizione.

E così, Castelnovo ne' Monti e dintorni saranno i motori per l felicità di moltissimi appassionati.

Sarà una edizione quella del rally Appennino Reggiano, targata 2024 che si presenta con non poche novità e molte conferme.

Soddisfatto patron Paolo Santini il quale crede moltissimo di un futuro importante e che potrebbe arrivare a raggiungere traguardi importanti. E' molto felice e vuole godersi questo bel momento con la mia meraviglisa squadra.

Grande è la soddisfazione da parte degli organizzatori nel constatare la calorosa accoglienza da parte dell'amministrazione comunaleche da parte degli operatori economici.

Ottima la risposta di piloti a questo evento, elevata la qualità al via con in testa Tosi, Medici, quindi Rusce e Razzini, il cast di primordine.

Sarà Medici con Deluis volante della Citroen C3 ad inizire la serie delle partenze, a cui seguiranno nell'ordine Tosi (secondo lo scorso anno), Rusce a Razzini, tutti quanti al volante della Skoda Fabia Evo rs.

Il rally si svolgerà in due tappe, con 9 prove speciali, tutte quanto su asfalto, per complessivi 63,90 chilometri su un percorso comlessivo di km. 217,56.

Quattro riordini, con tre parchi assistenza. Pronostico molto incerto, con Medici e Tosi, leggermente favoriti su Rusce e Razzini.

Direzione gara, segreteria e sala stampa, presso l sede della Croce Verde di Castenovo ne' Monti, via dei Partigiani 10.