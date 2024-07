Cronaca Rogo in Maremma, elicotteri in azione 28 luglio 2024

Redazione

notizia in aggiornamento

Campagnatico: Un incendio è in atto in località Trasubbie al confine tra i comuni di Scansano e Campagnatico. Al momento sono in azione due elicotteri e squadre a terra. Non conoscono ancora le cause del rogo.

fonte: Ansa foto di repertorio

