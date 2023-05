Roccastrada aderisce alla “Merenda nell’oliveta”

Un evento organizzato a livello nazionale dall’Associazione Nazionale Città dell’Olio



Roccastrada: nell’ambito di una rinnovata strategia finalizzata alla promozione delle tipicità del territorio, dopo l’esperienza dello scorso autunno con la manifestazione “Camminata tra gli olivi” tenutasi ad ottobre, Roccastrada aderisce con una propria proposta alla 3° edizione della “Merenda nell’oliveta”, un evento organizzato a livello nazionale dall’Associazione Nazionale Città dell’Olio, associazione alla quale il nostro comune aderisce da molti anni.

Questa volta ad ospitare l’evento sarà la campagna compresa tra Roccatederighi e Sassofortino, dove domenica 21 maggio verrà organizzato un momento totalmente dedicato all’olio e all’olivicoltura: lungo il percorso verrà allestito uno stand che offrirà bruschetta ed altri prodotti a base di olio, ed i partecipanti all’iniziativa potranno usufruire di un assaggio guidato ed apprendere informazioni sulla conduzione dell’oliveto e la raccolta e trasformazione delle olive.



L’evento organizzato dall’Amministrazione Comunale si inserisce all’interno del circuito “Primavera a Roccastrada: il territorio e i suoi sapori”, una rassegna programmata in collaborazione con tutte le associazioni Pro Loco presenti sul territorio comunale che domenica 21 maggio vede appunto protagoniste le Pro Loco di Sassofortino e Roccatederighi che daranno vita all’evento “Passeggiata tra i sapori” tappe mangerecce con i produttori locali con ritrovo e partenza alle ore 9.00 da Largo Vittorio Veneto a Sassofortino ed arrivo in piazzetta Senesi a Roccatederighi. Nel percorso che si articola nella campagna tra le due frazioni collinari saranno molti i momenti di sosta in cui ci sarà la possibilità di assaggiare prodotti tipici e specialità locali; una sosta importante sarà costituita al momento della merenda, dalla “Merenda nell’oliveta” momento nel quale olio ed olivicoltura saranno al centro dell’attenzione con un focus su tutto ciò che ruota attorno alla raccolta delle olive fino alla produzione dell’olio.

“Proseguiamo con entusiasmo – queste le parole dell’assessora allo Sviluppo Economico / Commercio e Attività Produttive Elena Menghini - con le attività di promozione del nostro territorio attraverso le sue tipicità aderendo alla rassegna organizzata a livello nazionale dall’Associazione Nazionale Città dell’Olio con una nostra proposta che abbiamo voluto inserire proprio nel circuito di eventi che stiamo portando avanti in collaborazione con le Pro Loco del territorio che sta riscuotendo un ottimo successo in termini di partecipazione ed interesse. Dopo gli appuntamenti di Ribolla e Torniella, domenica 21 maggio saranno le Pro Loco di Sassofortino e Roccatederighi a rendere lustro ai prodotti tipici locali con l’evento “Camminando tra i sapori” all’interno del quale si inserisce a pieno titolo un momento completamente dedicato all’olio d’oliva”.

“Tra le altre iniziative che l’Amministrazione Comunale sta mettendo in campo per la valorizzazione dei prodotti del territorio, stiamo lavorando - prosegue Elena Menghini - anche per preparare un evento sul tema del vino per il prossimo mese di agosto, con la collaborazione dell’“Associazione Strada del Vino Monteregio di Massa Marittima” che presto inizieremo a promuovere. Intanto invito per domenica prossima 21 maggio tutti coloro che sono interessati, a partecipare a “Camminando tra i sapori” ed alla “Merenda nell’oliveta” che sono sicura si rivelerà interessante anche grazie alla organizzazione delle Pro Loco Sasso&Forte e Roccatederighi che garantiranno ai partecipanti una interessante giornata di sicuro divertimento all’aria aperta”.

Il programma dell’evento: Il punto di iscrizioni e la partenza sono fissate in largo Vittorio Veneto a Sassofortino per le ore 9.00. Per la prenotazione è necessario contattare i numeri: Irene: 339 7514890 - Caterina: 342 1238335 - Matilde: 347 3084185