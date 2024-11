Rocca Toscana Formaggi fa incetta di riconoscimenti nazionali e internazionali

Mentre al Tuscany Food Awards 2024 è arrivata la vittoria nella categoria “Caseifici”

Roccastrada: Grandi soddisfazioni per l’azienda Rocca Toscana Formaggi, che ha ricevuto diversi riconoscimenti per i suoi prodotti da importanti enti nazionali e internazionali. Rocca Toscana Formaggi è oggi una realtà conosciuta a livello internazionale per la sua capacità di combinare armoniosamente antiche tecniche di produzione, costante ricerca di innovazione, naturali processi di stagionatura e prodotti dell’eccellenza italiana, con un’alchimia che permette di realizzare una ricca varietà di formaggi classici, aromatizzati, affinati e biologici.

Il primo annuncio riguarda il Tuscany Food Awards 2024, il premio che celebra le aziende agroalimentari più rappresentative del territorio. 89 aziende si sono sfidate in 23 categorie merceologiche con l’obiettivo di riconoscere il valore della produzione agroalimentare regionale, il progetto ha visto la partecipazione di realtà produttive grandi e piccole, tutte unite dal comune intento di valorizzare la qualità e la tradizione del territorio toscano. La selezione è stata condotta da una giuria di esperti del settore - giornalisti, ristoratori e rappresentanti delle associazioni di categoria - che ha valutato i prodotti attraverso una rigorosa degustazione alla cieca, garantendo imparzialità e trasparenza. Rocca Toscana ha vinto, in questo contesto, il premio per la sezione “Caseifici”.

Il World Cheese Awards, che si è svolto a Viseu, in Portogallo, ha visto la valutazione di 4.786 formaggi provenienti da tutto il mondo, con una giuria di 240 esperti. L'evento ha registrato una partecipazione record, confermandosi il più grande concorso dedicato esclusivamente ai formaggi. Per Rocca Toscana è arrivata la certificazione “Gold” per il Pecorino Toscano DOP; il “Silver” per il Pecorino Stagionato con Tartufo “Il Piacere” e i “Bronze” per “Il Fienile”, “Il Noceto”, “Il Refolo” e il Pecorino Toscano DOP Stagionato.