Roboante Big Mat Bsc: vinta anche gara due contro il Nettuno

I biancorossi s’impongono con uno spettacolare 25-8 allo stadio Simone Scarpelli. Restano primi in classifica.



Grosseto: Il Big Mat Bsc Grosseto vince a valanga contro l’Academy of Nettuno. Gara due, infatti, si conclude 25-8 per il team del manager Stefano Cappuccini che bissa il successo del match della mattina. Allo stadio Simone Scarpelli si registra una prestazione corale dei biancorossi sensazionale e il risultato lo evidenzia, senza possibilità di appello. Lo svolgimento della gara, inoltre, è stato chiaro fin dal primo inning con il Big Mat Bsc Grosseto che si porta sul 13-0 grazie ai punti messi a segno due volte da Funzione, Leonora, Cinelli, Piccini e Pasquini Sweed e una volta con Diaz, Scull e Luciani. Nella seconda ripresa i biancorossi vanno sul 16-3 con Leonora, Tiberi e Funzione. Nel terzo inning, si prendono la casa base Funzione e Tiberi, portando il parziale sul 18-3. La quarta ripresa si chiude con altri due punti per il Big Mat Bsc Grosseto, messi a segno ancora da Tiberi e da un ottimo Funzione. Il quinto inning registra un’altra variazione del parziale, con i biancorossi che vanno sul 25 a 6, grazie a Pasquini Sweed, Tiberi, Luciani, Funzione e Mattia Pancellini. La gara termina al sesto inning con il risultato finale di 25-8 per la squadra di casa.

Successione punti

Academy of Nettuno: 030 032 XXX

Big Mat Bsc Grosseto: 1332 25X XXX

Battitori

Academy of Nettuno: Scerrato 4 (3/4), Bruno DH (1/2, Tomei 0/1), Ricci 6 (0/2), Merejo Ramirez 3 (3/4), Colalucci 5 (2/4), Ludovisi Francesco 2 (0/2), Ludovisi Fabio 9 (0/3), Neri 8 (0/3), Barbona 7 (1/1);

Big Mat Bsc Grosseto: Funzione 5 (4/5), Diaz 6 (0/2, Pancellini Mattia 2/2), Leonora DH (2/3, Milli 1/2), Scull 7 (1/3, Pancellini Mirko 0/2), Cinelli 2 (4/4), Piccini 3 (2/4), Luciani 4 (2/3), Pasquini Sweed 8 (2/5), Tiberi 9 (1/1).

Lanciatori

Academy of Nettuno: Smith (L, 0.1 RL, 3 V, 7 P, 3 BB), Bellucci (2.2 RL, 10 V, 5 P, 7 BB), Tomei (1.0 RL, 7 V, 5 P, 1 BB, 2 K), Ricci (1.0 RL, 1 V, 1 K);

Big Mat Bsc Grosseto: Flores (3.0 RL, 5 V, 3 P, 1 BB, 3 K), Doba (W, 1.1 RL, 2 V, 3 P, 4 BB 3 K), Mega (1.2 RL, 3 V, 2 P, 1 BB, 2 K).

Arbitro capo: Michele De Notta

Arbitro 1B: Alberto Germano





(foto di Michele Guerrini)