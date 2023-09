Attualità "Road to Meraviglie" fa tappa a Monte Argentario 2 settembre 2023

Monte Argentario: Tappa a Monte Argentario, tra ricette come il peposo di palamita e il cannellone di ciaffagnone ripieno di pesce san pietro, zucchine e ragù di mare, e luoghi da sogno quali il borgo di Porto Ercole e la fortezza spagnola di Porto Santo Stefano, per la puntata di “Road to Meraviglie” in onda domenica 3 settembre alle 14.20 su Rai Premium (canale 25) e su RaiPlay.

Mariastella Giorlandino illustrerà i benefici per l’alimentazione di questi cibi, mentre la nutrizionista Ileana Antonini ne spiegherà le caratteristiche organolettiche. "Road to Meraviglie" è un viaggio condotto da Stefano Bini per conoscere le tante curiosità di piccoli centri a volte meno conosciuti, ma preziosi e unici, regalando al telespettatore immagini e racconti del tutto inediti.



