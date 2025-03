Attualità Riunione sull'Amiata del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica 25 marzo 2025

La prefetta convoca tutti i sindaci e le forze di polizia per mercoledì 26 marzo alle 16,30 presso la sede dell'Unione dei Comuni Casteldelpiano: La prefetta di Grosseto, Paola Berardino, ha convocato per mercoledì 26 marzo il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica presso la sede dell'Unione dei Comuni dell'Amiata. La riunione che si svolgerà a partire dalle ore 16.30 è stata sollecitata dai sindaci dei Comuni amiatini, con l'obiettivo di fare il punto e individuare le iniziative e gli interventi per migliorare il sistema di tutela delle popolazioni montane. Seguici



