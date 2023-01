Cronaca Rissa in nottata a Follonica: rimane ferito un uomo di 30 anni 28 gennaio 2023

Redazione Follonica: Stanotte attorno alle 3:00, mezzi del 118 della Asl Toscana sud est hanno effettuato un intervento a seguito di una rissa in un locale pubblico. Un uomo di 30 anni è rimasto ferito, sembrerebbe con una lesione da taglio, ed è stato trasportato in codice 2 al Pronto Soccorso di Grosseto dai sanitari del. Sul posto sono intervenuti l'automedica di Follonica, la Misericordia di Roccastrada e i Carabinieri per le indagini del caso.



