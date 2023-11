Risiko: Capalbio è campione d’Italia

Il club maremmano trionfa nel weekend al Campionato nazionale a squadre di Roma



Capalbio: E' regina d’Italia. Il Campionato nazionale a squadre di risiko, tenutosi lo scorso weekend a Roma, ha visto trionfare il Club di Capalbio, la realtà ufficiale del gioco da tavolo più piccola del Belpaese. “Siamo molto contenti – dichiara Andrea Zandomeneghi, giocatore e membro del direttivo del Club di Capalbio – di aver riportato per la terza volta la coppa in Toscana, dopo i trionfi in passato della squadra di Firenze. Un ringraziamento particolare lo rivolgiamo al presidente Sandro Terrosi che in questi anni ha sempre creduto nella bontà del progetto”.

Ben 24 squadre, provenienti da tutta Italia, come Barletta, Torino, Bergamo e Acireale, si sono date battaglia nella capitale, con Cesenatico e Caltanissetta che si sono aggiudicate rispettivamente il terzo e il secondo posto. “È veramente una grande emozione – commenta Gianfranco Chelini, sindaco di Capalbio – vedere il nostro territorio al vertice della competizione. La vittoria del club è motivo di orgoglio che dimostra quanto Capalbio sia una comunità e un’area ricca di potenzialità ed eccellenze”.

Ecco i nomi della squadra campione d’Italia: Valentina Emidi, Flavio Barile, Andrea Zandomeneghi, Rodolfo Donnini e Roberto Albiati. “Ringraziando anche Mirco Gabelli – conclude Andrea Zandomeneghi -, che eccezionalmente non ha potuto partecipare al campionato, invitiamo tutti i cittadini interessati al gioco da tavolo a partecipare ai nostri allenamenti che si tengono tutti i lunedì sera, alle ore 21, al locale Gippi bar e pizza sull’Aurelia; oppure di chiamare il numero 380 260 4433”.

Nella foto da sinistra verso destra: Rodolfo Donnini, Flavio Barile, Andrea Zandomeneghi, Valentina Emidi.