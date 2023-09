Riserva Naturale di Monte Rufeno, il laboratorio utilizzato dalle scuole

Acquapendente: Questa mattina presso il chiostro di San Francesco è stato inaugurato il laboratorio per il monitoraggio ambientale realizzato dal Comune di Acquapendente e Riserva Naturale di Monte Rufeno.

Il laboratorio verrà utilizzato sia dalla scuola secondaria di I e di II grado per la didattica e per analisi in loco. Presenti all' inaugurazione l' Assessore all' Ambiente Glauco Clementucci, la Consigliera delegata all' istruzione del Comune di Acquapendente Patrizia Rosatelli, il Direttore della Riserva Naturale di Monte Rufeno Dottor Massimo Bedini ed alcune classi della scuola secondaria di primo grado e gli insegnanti.