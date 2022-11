Rischio idrogeologico: sistemazione fossi e attraversamenti strade comunali

Dal Pnrr in arrivo 320mila euro per finanziare le operazioni. I lavori saranno realizzati dal Consorzio di bonifica



Capalbio: Sono stati ottenuti i finanziamenti per i lavori di sistemazione del fosso Barucola con adeguamento dell’attraversamento sulla strada comunale della Sicilia. L’investimento per l’intervento sarà di 320mila euro, come disposto dalla Regione Toscana grazie ai fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr).

“Siamo davvero felici - commenta Gianfranco Chelini, sindaco di Capalbio - della grande attenzione che la Regione ci rivolge. La cura verso il rischio idrogeologico, come purtroppo ci ricorda la tragedia di Ischia, non deve mai venire meno e le operazioni di manutenzione e sistemazione mireranno proprio all’accrescimento della sicurezza del territorio e dei cittadini”. I lavori saranno compiuti dal Consorzio di bonifica 6 Toscana sud.

“Gli interventi – dichiara Marzia Stefani, assessore con delega ai Lavori Pubblici – riguarderanno l’adeguamento delle sezioni del fosso e la realizzazione di un attraversamento sulla strada della Sicilia, soggetta frequentemente a tracimazione. Le due operazioni saranno fondamentali per garantire lo smaltimento delle acque e per facilitare l’intervento dei mezzi di soccorso e di protezione civile in caso di evento alluvionale”.