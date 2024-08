Riprendono i corsi di scrittura creativa a Grosseto

A partire da martedì 3 settembre 2024, alle ore 18:00, nella sala-biblioteca del Ristorante Essenza, in Piazza Esperanto 7, a Grosseto, riprenderà il corso settimanale di scrittura creativa dal titolo “Tecniche letterarie e nozioni di base del mestiere dello scrittore” tenuto dalla giornalista e scrittrice Paola Alberti.

Grosseto: Il corso è rivolto a tutti coloro che vogliono approcciarsi per la prima volta alla scrittura creativa, ma anche a chi vuole conoscere meglio le tecniche letterarie per la stesura di un testo narrativo o per migliorare le proprie capacità di elaborare un testo scritto e prevede lezioni frontali di scrittura e teoria letteraria per scoprire come ideare e realizzare dei racconti nei diversi generi letterari, dal poliziesco al fantasy passando dal rosa. La scrittrice Paola Alberti è stata allieva di Dacia Maraini e di Vincenzo Cerami, è l'autrice di numerosi libri polizieschi ambientati anche nel nostro territorio ed è la presidente del Premio Europa, concorso letterario nazionale rivolto alle donne che scrivono racconti noir, oltre che direttrice artistica della prima edizione del Festival Dalla parte del giallo, che il Comune di Sesto Fiorentino ha organizzato proprio quest'anno.

La quota di partecipazione comprende la quota associativa a La Compagnia del Delitto (www.cattivabambina.it), che si occupa di letteratura di genere. Ai corsisti verrà offerta una “bevanda special” di Essenza e si può partecipare anche a una sola lezione.

Info-prenotazioni tel. 347 4736920.