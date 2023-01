Riprende la stagione teatrale: ancora sette spettacoli in cartellone tra il Moderno e

Il 2022 si è chiuso con due sold out. Nel 2023 iniziano due nuove rassegne, una di approfondimento e l’altra dedicata alle scuole



Grosseto: Il 2022 si è chiuso con due sold out. Il 2023 inizia con Elio di 'Elio e le storie tese' in scena venerdì 13 gennaio alle ore 21 al Teatro Moderno con “Ci vuole orecchio”, e non solo. Sempre venerdì 13 gennaio alle 18 c'è il primo appuntamento della rassegna “Aspettando... la prima”, nelle sale della Biblioteca Chelliana, dedicato a Tennessee Williams, autore de “La dolce ala della giovinezza”, spettacolo interpretato da Elena Sofia Ricci in scena giovedì 19 e venerdì 20 gennaio al Teatro degli Industri. Per acquistare i biglietti online di ogni spettacolo è a disposizione il sito www.comunegrosseto.ticka.it.

La stagione teatrale organizzata dall’Amministrazione comunale di Grosseto con la Fondazione Toscana Spettacolo onlus è un successo e nel 2023 si arricchisce di nuovi appuntamenti, compresa la rassegna “Sipario incantato” dedicata alle scuole. «Siamo molto soddisfatti – dichiara l’assessore alla Cultura del Comune di Grosseto, Luca Agresti –: la campagna abbonamenti è stata un successo con numeri raddoppiati rispetto alla scorsa stagione (2022) e aumentati nei confronti del periodo pre-Covid, parliamo quindi del 2019. Le richieste sono state così tante che abbiamo raddoppiato le date per 4 spettacoli in programma. Tra pochi giorni inizieranno gli incontri di approfondimento, in collaborazione con l'associazione culturale Escargot e con la Biblioteca Chelliana, e a fine gennaio le matinée dedicate alle scuole. Insomma le novità sono molte e per il 2023 ci aspettiamo altri sold out. Sicuramente i grossetani e i maremmani avevano voglia di tornare a teatro, i numeri ce lo dimostrano, ma è vero anche che il cartellone proposto è sicuramente vincente perché ha saputo accontentare le inclinazioni degli spettatori. E la proposta dei Teatri di Grosseto andrà avanti fino a fine marzo con tante occasioni da non perdere: consiglio a tutti di acquistare i biglietti online così da prenotare sin da adesso il proprio posto a teatro».