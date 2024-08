Riprende al Puntone il servizio infermieristico per agosto e settembre

L’Amministrazione comunale riattiva l’ambulatorio con il nullaosta dell’azienda sanitaria: aperto tutti i giorni



Scarlino: L’ambulatorio infermieristico del Puntone sarà aperto da giovedì 8 agosto a lunedì 30 settembre. Il servizio attivato lo scorso anno dal Comune di Scarlino viene ripristinato anche nell’estate 2024: la sede è sempre al Puntone (in via delle Scuole) e l’orario è lunedì dalle 8 alle 13, martedì dalle 8 alle 11, mercoledì dalle 8 alle 13, giovedì dalle 15 alle 20, venerdì dalle 10 alle 15, sabato e domenica dalle 8 alle 14.

L’ambulatorio infermieristico ha ricevuto il nullaosta dall’azienda sanitaria. «Si tratta di un servizio che la popolazione e i turisti hanno accolto con molto favore lo scorso anno – spiega il sindaco Francesca Travison –: gli infermieri sono a disposizione degli utenti, è chiaramente un primo approccio, non si sostituisce ad un pronto soccorso. La nostra volontà sin da subito è stata ed è quella di mettere a disposizione dei cittadini un punto di riferimento cui rivolgersi in caso di bisogno». Il servizio svolto in ambito ambulatoriale verrà prestato in maniera gratuita limitatamente alle prestazioni infermieristiche che rientrano in regime di pronto soccorso, mentre i costi relativi a tutte le altre prestazioni saranno a carico dell’utenza. L’ambulatorio è dotato anche di un monitor che permetterà all’operatore, oltre a rilevare i parametri vitali, di poter fare l’elettrocardiogramma (ECG) per valutare il reale stato di salute della persona e prendere così decisioni appropriate, riuscendo a garantire una corretta assistenza.