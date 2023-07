Castiglione della Pescaia: Un uomo di 77 anni è stato ripescato dal mare mentre veniva portato a largo dalla corrente. E' accaduto a Castiglione della Pescaia. Alle ore 18,04 sono stati attivati i mezzi di soccorso.

Il paziente aveva inalato acqua ma era cosciente al momento del recupero, e non ha mai perso conoscenza. Attivata in codice giallo la CRI di Castiglione della Pescaia e l'ambulanza della CRI di Marina di Grosseto. L'uomo è stato portato all'Ospedale Misericordia in codice 2.