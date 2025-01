Riparte la rassegna teatrale dedicata alle scuole

“Sipario incantato” debutta giovedì 23 gennaio con uno spettacolo dedicato alle emoji

Grosseto: Torna al Teatro degli Industri la rassegna teatrale dedicata alle scuole organizzata dal Comune di Grosseto con la Fondazione Toscana Spettacolo onlus. Quattro matinée da fine gennaio a fine marzo per avvicinare i più piccoli al teatro e alla sua magia.

Si inizia giovedì 23 gennaio alle ore 10 con il primo spettacolo “K(-a-)o faccine”, adatto dai 7 anni in su. L’ingresso, per coloro che non fanno parte della scolaresca, è 5 euro.

Kenji Shinohe, autore e interprete, porta in scena le emoji, le faccine divertenti e colorate cui viene delegata l’espressione dei sentimenti nella comunicazione digitale e il dubbio che il loro abuso impoverisca e nasconda le espressioni emotive reali. Se in chat usiamo la faccina che ride a crepapelle, noi ridiamo con lei? E se usiamo quella che versa lacrime copiose? Noi che faccia facciamo per davvero?

Ma la vera domanda al centro del lavoro è: come possiamo recuperare i nostri veri sentimenti?

In questo spettacolo, il coreografo giapponese Kenji Shinohe esplora, attraverso il corpo e le tecnologie digitali, il modo in cui i sentimenti si esprimono sui simboli della tastiera. Uno spettacolo che mette da parte le parole per affrontare il tema attualissimo della “comunicazione superficiale”, creata dalle nuove tecnologie e usata in particolare - ma non solo - dalle giovani generazioni.

I prossimi appuntamenti sono martedì 11 febbraio, alle 10, con “Ape Pina”, mercoledì 19 marzo, alle 9 e alle 10.30, con “Il treno ha fischiato”, e giovedì 27 marzo, alle 10, con “Candido”.