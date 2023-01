Riparte la collaborazione tra WaterWorld e ISIS Fossombroni

Grosseto: Riparte la collaborazione iniziata ad ottobre 2022, tra il centro nautico Water World di Marina di Grosseto di Alessandra Sensini e Manuel Giannerini, e l’ISIS Fossombroni con le classi del prof. Amedeo Gabbrielli. Nelle quattro giornate di attività velica con derive collettive e windsurf, presso la sede del centro in via dell’Elba 4 a Marina di Grosseto, a cui hanno parteciperanno le classi quinte dell’istituto grossetano, sono stati selezionati i migliori 12 allievi delle 3 sezioni ad indirizzo sportivo.







Nelle prossime settimane, vedrà la nascita il progetto di divulgazione degli sport della vela con la creazione di nuove figure professionali. Gli studenti delle classi prime e seconde dell’indirizzo sportivo dell’istituto Fossombroni parteciperanno al corso completo di vela e windsurf, supervisionato e gestito dal direttore generale Manuel Giannerini e dal direttore sportivo Giangaspare Carta, istruttori FIV chiamati da Alessandra Sensini a gestire le attività di Water World, a cui si affiancheranno, dopo un’attenta formazione, i 12 ragazzi delle quinte, che faranno da tutor ai ragazzi più giovani.





L’obiettivo del progetto è avvicinare i giovanissimi alla vela ed avviarli all’attività sia agonistica che dilettantistica mentre, ai più grandi, verrà data la possibilità di diventare aiuto didattico istruttore per la stagione estiva 2023 e poi proseguire con la formazione per diventare istruttori federali a tutti gli effetti.

Il progetto non si ferma qui: è stato sottoscritto anche un accordo con il CNVA di Cala Galera per cui Water World gestirà il settore windsurf e wing foil con corsi di vela gratuiti per gli studenti degli istituti superiori di Monte Argentario ed Orbetello.