Riparte l'edizione autunnale di Girogustando: cene a 4 mani per valorizzare cucina e prodotti locali

Grosseto: Da martedì 10 settembre riprenderà il reel gustoso e reale degli incontri tra cuochi. Quello di Girogustando, il progetto Vetrina Toscana di serate a quattro mani ideato da Confesercenti, alla sua 23esima edizione. Dopo i cinque eventi primaverili e la pausa estiva, per il prossimo autunno Girogustando proporrà nelle terre di Siena, in Maremma e in provincia di Pistoia quasi 20 esperienze: 9 in provincia di Siena, altrettante in quella di Grosseto ed una prima volta in provincia di Pistoia.

Il 10 settembre, nella periferia nord di Siena il Ristorante il Mestolo, apprezzato decano degli incontri tra cuochi accoglierà l’Osteria la Fefa, da Finale Emila (Modena), custode di una cucina di confine che risente delle tradizioni ferraresi, modenesi e bolognesi. Il giorno seguente, mercoledì 11 prima di ritorno in Maremma: il ristorante del bagno Moby Dick di Marina di Grosseto ospiterà I Ghibellini di Firenze e una settimana più tardi a Scarlino, Il paniere del Puntone che si alternerà in cucina con il Libridinoso di Murlo (Siena). Tra le curiosità di ottobre, mercoledì 9 il Pescaia walking food di Castiglione della Pescaia ed Enzo e Sonia cibo di strada di Siena declineranno i menu condivisi in modalità asporto. Nella seconda metà del mese, due esclusive proposte-weekend in terra di Siena: sabato 19 con l’Acciuga (ristorante stellato alle porte di Perugia) alla Sosta del Cavaliere, neo Ambasciatore del gusto a Torri – Sovicille, e sabato 26 con le Piscine termali Theia di Chianciano che accoglieranno l’Osteria culturale Casa Pleiadi da Sant’Agapito (Isernia) per un menu a 4 mani servito a bordo piscina termale con musica dal vivo.

Altre sei emozioni gustative sono in serbo per novembre e dicembre: tra queste la prima volta di Girogustando in provincia di Pistoia, con un’altra cucina termale (San Giovanni terme Rapolano) che salirà alla Pecora nera, il boutique restaurant dell’Hotel Ercolini&savi di Montecatini terme. Finale di incontri tra cuochi il 4 dicembre in piazza del Campo a Siena (Il Cortile di Parma al ristorante il Tufo) ma non finirà qui: nei giorni seguenti gli allievi dell’Istituto alberghiero Artusi di Chianciano terme si incontreranno con i colleghi del Leopoldo di Lorena di Grosseto per una serata Girogustando under 20.

Per il 2024, Girogustando è reso possibile dal coordinamento di Confesercenti Siena, Grosseto, Pistoia e Toscana e il supporto di Regione Toscana, Unioncamere Toscana, Fondazione Sistema Toscana e Toscana promozione. Sponsor In provincia di Pistoia Chiantibanca e Italia Comfidi. In Maremma Enegan ed Assicoop come anche in provincia di Siena oltre a Pasquini, Sapori di Toscana, Banca Mediolanum; partner Consorzio Chianti Colli Senesi, Consorzio Maremma Toscana doc, Consorzio Olio di Seggiano, Fisar Siena, Ais Grosseto, Consorzio Drago, patrocinio Comune di Siena, Ambiti turistici Amiata Maremma nord e sud. Tutte le date e i dettagli su www.girogustando.tv.