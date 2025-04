Riorganizzazione della macchina amministrativa a Scarlino

Il sindaco Travison: «Riorganizziamo gli uffici per rispondere alle esigenze della comunità e affrontare il ricambio generazionale»

Scarlino: Negli ultimi mesi la macchina amministrativa del Comune di Scarlino ha vissuto una fase di riorganizzazione e ricambio. Pensionamenti e nuove assunzioni hanno portato l’Amministrazione comunale a ridefinire gli incarichi apicali.

«Da inizio anno – spiega il sindaco Francesca Travison – stiamo lavorando per pianificare una nuova organizzazione degli uffici comunali. Due dipendenti che ricoprivano posizioni organizzative sono andati in pensione, tra cui il comandante della Polizia municipale, mentre altre saranno integrate a breve. È in corso anche la ricerca di un nuovo segretario comunale. Nel frattempo, le funzioni di segreteria sono state garantite dal vicesegretario, assicurando continuità amministrativa».

L’Amministrazione comunale sottolinea l’importanza di questo momento di cambiamento e di riorganizzazione interna. «Si tratta di una fase delicata ma necessaria – continua Travison – per rispondere alle esigenze dell’ente e per garantire efficienza e continuità nei servizi alla comunità. I progetti in corso sono numerosi e di grande rilevanza, e per questo desideriamo ringraziare tutto il personale comunale per l’impegno e la dedizione dimostrati nel supportare le attività dell’amministrazione. Con il loro lavoro quotidiano ci permettono di realizzare gli obiettivi prefissati all’inizio del mandato».

L’obiettivo della giunta è garantire una gestione moderna e funzionale degli uffici, rispondendo alle sfide organizzative e garantendo ai cittadini servizi sempre più efficienti e vicini alle loro esigenze.