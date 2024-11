Rinvenuto l’inno anni ‘30 del Saracino. Sarà eseguito dalla banda per la Festa della Toscana

Sarteano (SI): La Società Filarmonica di Sarteano ha rinvenuto l’inno della Giostra del Saracino, risalente agli anni ‘30 dello scorso secolo, e lo eseguirà nel corso del concerto che si terrà il prossimo 1 dicembre alle ore 18 presso il Teatro degli Arrischianti, in occasione della Festa della Toscana.

La banda musicale della Società Filarmonica, diretta dal Maestro Filippo Zambelli, presenterà un importante concerto nel cartellone degli eventi natalizi di Sarteano. Il programma musicale del concerto prevede la prima “esecuzione moderna” del vecchio Inno del Saracino, composto da Martino Pannocchia, che fu maestro della banda negli anni ‘30. La partitura è stata rinvenuta da Graziano Placidi, presidente della Commissione Storica della Giostra del Saracino, nel corso delle sue ricerche nel ricco archivio dell’associazione. Alberto Terrosi ha curato la trascrizione per l’organico attuale della banda, attenendosi scrupolosamente al manoscritto originale. Attualmente, in occasione della Giostra, viene eseguito l’Inno composto dal maestro Luciano Brigidi nel 1982.

“È ormai un appuntamento ricorrente quello del concerto della nostra Filarmonica in occasione della Festa della Toscana, una festa che vuole essere un omaggio a tutti coloro i quali si riconoscono nei valori della pace, della giustizia e della libertà e che ricorda come la Toscana, il 30 novembre 1786, divenne il primo Stato al mondo in cui si abolì la pena di morte. Ringrazio la banda, la Regione Toscana, sempre vicina all’iniziativa e Graziano Placidi per il rinvenimento della partitura dell’inno del Saracino risalente agli anni ‘30 che dà ulteriore valore alla nostra Giostra e a Sarteano” è il commento del Sindaco Francesco Landi.

Nel corso del concerto sono previsti molti momenti musicali interessanti, tra cui un medley di canzoni di Frank Sinatra e le “Variazioni” di Nikolaj Rimskij-Korsakov per oboe e banda, solista Alessandro Mignucci. In chiusura dell’anno dedicato al centenario di Giacomo Puccini, sarà eseguita Scossa Elettrica, l’unica marcia per banda composta da Puccini, che gli fu commissionata in occasione del congresso mondiale dei telegrafisti, tenutosi a Como nel 1899.

La serata musicale sarà arricchita dalla presenza del gruppo vocale Consonanti, diretto da Chiara Giorgi, e di ALFA BAND, la banda dei ragazzi, diretta da Emanuele Ragni e Giovanni Tramonti. L’ingresso è libero e non è necessaria la prenotazione.