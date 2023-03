Politica Rinuncia all'indennità da Consigliere comunale per donazione alla Biblioteca 1 marzo 2023

Redazione Montefiascone: Gesto degno di menzione da parte del Consigliere del Comune di Montefiascone Michele Sances delegato dalla Sindaca Giulia De Santis ai Rapporti con l’Università, Politiche Comunitarie, Centro Storico. E' lui stesso a raccontarcelo: “Credo che la politica sia fatta anche di piccoli gesti e per questo ho deciso di rinunciare alla totalità della mia indennità da Consigliere comunale (2023/24) per l'acquisto di un computer da donare alla Biblioteca Comunale.” Un segno di solidarietà che in un momento di crisi come quella attuale non passa certo inosservato.

