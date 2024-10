Sport Rinnovato sponsor in A2 Hockey su pista con IREN 2 ottobre 2024

Follonica: La società Follonica Hockey annuncia il rinnovo dell’accordo con lo sponsor Gruppo Iren per la stagione 2024 – 2025. Leader ed eccellenza del settore. Iren continuerà ad essere il partner della squadra di hockey su pista del Follonica Hockey della serie A2 FISR. Al secondo anno consecutivo, il connubio con Iren consolida il forte attaccamento a questo sport. La soddisfazione del Presidente Franco Ciullini: “Per noi è di primaria importanza mantenere un altro standard qualitativo quindi abbiamo scelto IREN per la prossima stagione di A2. Iren una società che attraverso la professionalità e la continua innovazione è diventato oggi uno dei grandi player energetici del panorama nazionale. Per cui avere il loro marchio ci permette di essere una società che fa dell’immagine una prerogativa fondamentale”. Seguici



