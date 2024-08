Rinnovabili, Rossi (FDI): ‘Testo unico diventa finalmente realtà’

Roma: "Finalmente anche la nostra Nazione si dota di un codice unico riguardante l’utilizzo dell’energia, un testo che raccoglie le molteplici norme che sino adesso disciplinavano la diffusione delle energie rinnovabili, così da semplificare, consolidare e uniformare tutta la legislazione vigente in materia di autorizzazioni amministrative derivanti da fonti rinnovabili. Materia, quest’ultima, spesso contrastante, che è stata causa di ritardi e complicazioni per le imprese costrette a divincolarsi nella scure di una burocrazia sempre più pressante”. È quanto dichiara Fabrizio Rossi, deputato di Fratelli d'Italia, componente commissione ambiente della camera dei deputati, dopo l’approvazione da parte del Consiglio dei Ministri del Dl in materia di regimi amministrativi rivolta alla produzione di energia derivante da fonti rinnovabili.



“Con l’adozione di questo provvedimento, imprese e aziende non si ritroveranno più davanti ad una giungla di leggi, regolamenti e circolari, spesso non chiare e difficili da comprendere. Adesso, come da tempo veniva richiesto da più parti, arriva un testo unico che riordina e soprattutto semplifica tutto l’iter delle procedure autorizzative, sia per le nuove che per quelle che necessitano di interventi di modifica o variazione. È evidente che un unico testo sul codice dell’energia aiuta tutti e nel contempo porterà ad una semplificazione e velocizzazione delle aziende che vorranno investire in transazione energetica sostenibile e sicura”, conclude Fabrizio Rossi.