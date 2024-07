Cronaca Rimpasto, Pacella (Noc): Entro domenica risposta. Nostra richiesta riequilibrio in giunta resta 19 luglio 2024

"Entro domenica sul rimpasto vogliamo una risposta. La nostra richiesta di riequilibrio in giunta resta tale e non si discute” Grosseto: “Riguardo a quanto leggiamo sulla stampa sull'incontro del centrodestra con i vertici locali e regionali della Lega, puntualizzo che questo era stato richiesto dal Carroccio dopo che le nostre richieste, che restano ferme sul riequilibrio in giunta, sono state avanzate e mai ritirate. Da quanto ci è stato riferito la Lega ha chiesto tempo per la definizione della vicenda per poter avere un incontro con il sottoscritto e con Alessandro Bragaglia. Il limite temporale entro cui questo incontro dovrà giungere è domenica sera. Sarà nostra premura ribadire alla Lega quali sono i numeri di NOC e adesso della Lista Vivarelli Colonna per giungere ad un riequilibrio che ci dia soddisfazione. Ribadiamo che sulle partecipate non accampiamo pretese su quelle della Lega che dovranno essere risolte da loro con i propri tesserati. In giunta però riteniamo, e siamo convinti, che ci spetti un nuovo assessore. Se la Lega minaccia uscite dalla maggioranza con numero inferiori ai nostri, noi ribadiamo la nostra lealtà al sindaco e alla coalizione, certi che i pesi in consiglio vengano tenuti in considerazione”.

