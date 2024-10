Rifiuti nel parco di Montioni, ultime segnalazioni

Follonica: Esiste da tempo un gruppo su Facebook che si chiama Il parco di Montioni in Toscana.



Si occupa del territorio del parco che non è più parco, della sua morfologia, degli aspetti naturalistici, sociali, storici. Anche solo foto del bosco "proprio dietro Follonica" verso Massa e la Val di Cornia.

«Però - si legge nella nota - oltre alle bellezze ambientali ed archeologiche, ai funghi ed agli animali (tra cui l' estremamente schivo lupo), non è raro imbattersi in discariche di rifiuti di varia origine. Negli ultimi anni si è sviluppato il fenomeno dello spaccio di stupefacenti nei boschi e diversi accampamenti sono stati trovati e smantellati dalle Forze dell' Ordine. A volte, per fortuna raramente, si sono anche verificati incontri con "vivaci scambi di idee" con ciclisti o frequentatori dei sentieri.

Comunque non è diventato raro imbattersi in queste situazioni, veri e propri accampamenti con tende, cucine, materassi e quanto serve per vivere alla macchia. Non troppo lontano dalle strade, perché i clienti arrivano in macchina o moto dopo aver concordato tipologia dello stupefacente ed orario. Poi, quello che rimane dopo l'uso del luogo, dovuto all' intervento delle FdO o per abbandono, sono i rifiuti. Proprio ieri una di queste discariche è stata trovata per caso da cercatori di funghi vicino ai Forni sotto la strada della Pievaccia, a una trentina di metri dal piazzale di parcheggio. Ora si pone la questione della raccolta e dello smaltimento».





La segnalazione sarà fatta al Comune di Follonica, ai Carabinieri Forestali e alle Bandite di Scarlino.