Rifiuti: Comune e Sei Toscana intensificano consegna 6Card in vista della chiusura dei cassonetti

Castiglione della Pescaia: È in dirittura di arrivo il processo di riorganizzazione del servizio di raccolta dei rifiuti a Castiglione della Pescaia. Comune e Sei Toscana rendono noto che i nuovi cassonetti intelligenti dotati di chiusura elettronica saranno attivi e verranno ufficialmente chiusi a partire da lunedì 20 gennaio 2025. L'accesso al conferimento dei rifiuti potrà essere effettuato solo con 6Card, la tessera associata ad ogni utenza Tari presente sull'intero territorio comunale.

Per facilitare il ritiro delle tessere, soprattutto ai non residenti che si troveranno a Castiglione della Pescaia durante le festività, il Comune attiverà un servizio di consegna straordinaria nei giorni 30-31 dicembre e 2-3 gennaio, presso gli uffici comunali con orario 9:00 / 13:00.

Rimane valida la consueta consegna del sabato per il 28 dicembre dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 19:00, sempre presso il piano terra del palazzo comunale.

In programma anche due incontri pubblici informativi all'utilizzo dei cassonetti che si svolgeranno presso la Sala del Consiglio comunale, martedì 7 gennaio alle 18:00 per le utenze pubbliche e giovedì 9 gennaio sempre alle 18:00 per i privati cittadini. Contestualmente negli stessi giorni presso la Sala del Consiglio di Piazza Garibaldi, dalle 17:00 alle 20:00, verranno distribuite le 6Card a coloro che non avessero ancora provveduto al ritiro.

A partire dal 13 gennaio, nei giorni di lunedì (dalle 9:00 alle 14:00), giovedì e venerdì (dalle 9:00 alle 13:00) le tessere potranno essere ritirate presso il Punto di Facilitazione digitale presso l'ex palazzo comunale di Via Vittorio Veneto, fino a completo esaurimento.

Per maggiori informazioni: seitoscana.it , numero verde 800127484 o sito istituzionale del Comune comune.castiglionedellapescaia.gr.it