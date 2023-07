Rifiuti: A Castiglione raccolta differenziata verso il 60%

Primo bilancio di Comune e Sei Toscana sul nuovo piano per la raccolta dei rifiuti



Castiglione della Pescaia: Raccolta differenziata vicina al 60%, accorgimenti introdotti, tavolo di monitoraggio settimanale e alcune criticità ancora da superare. L’Amministrazione comunale di Castiglione della Pescaia e Sei Toscana tracciano un primo bilancio della riorganizzazione della raccolta rifiuti avviata ad aprile.

“Siamo ancora pienamente nella fase di transizione iniziale, ma già emerge una positiva risposta della comunità – dice la sindaca Elena Nappi –. L’impegno profuso da tanti cittadini inizia a vedersi nei risultati raggiunti che, per quanto provvisori, vanno nella giusta direzione e ci consentono di fare ulteriori analisi per migliorare il servizio e mandarlo a pieno regime”. Dall’analisi di Sei Toscana, infatti, emerge una crescita nella raccolta differenziata che, per la prima volta, supera il 60% nel mese di giugno. Un dato già di per sé positivo che assume ancora maggior peso visto il periodo caratterizzato dalla forte presenza turistica. “È un primo risultato frutto di un percorso ancora in evoluzione – prosegue la sindaca –. In queste settimane, anche grazie alle tante segnalazioni dei cittadini, sono state superate alcune criticità. Il percorso prosegue perché l’obiettivo è quello di rendere il sistema di raccolta pienamente rispondente alle esigenze della città in termini di efficienza, di decoro e di sostenibilità”.

A tal proposito, l’Amministrazione comunale e Sei Toscana hanno deciso di istituire un tavolo tecnico di monitoraggio a cadenza settimanale così da valutare assieme l’andamento delle raccolte e del servizio, attuando quelle migliorie e affinamenti necessari. Importante e continua sarà anche l’attività di informazione e sensibilizzazione della cittadinanza. La prossima settimana saranno presenti gli eco-informatori nelle postazioni di raccolta che daranno tutte le info utili sulle corrette modalità di conferimento dei rifiuti. È a disposizione dei cittadini anche un video-tutorial che spiega, passo passo, come utilizzare i nuovi contenitori (link: https://www.youtube.com/watch?v=nnEgd4yCLeg&list=PLp9E01DiPMm2e85MeM2G9qDqpR7vtrXNP&index=15).

Per maggiori informazioni: numero verde Sei Toscana 800127484 e sito internet www.seitoscana.it/comuni/castiglione-della-pescaia.