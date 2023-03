Riempimento piscine ad uso pubblico, Acquanet scrive al Fiora per delucidazioni

Grosseto: Si torna a parlare in questo periodo della decisione presa dal Fiora di vietare il rabbocco delle piscine ad uso pubblico per la stagione in corso. A tal proposito la presidente di Acquanet Rossana Prola scrive al Fiora, spiegando le perplessità delle associazioni di categoria nel settore delle piscine.

«Rappresento una associazione di categoria nel settore delle piscine, Acquanet-Associazione Piscine - scrive la Presidente di Acquanet Rossana Prola -. I nostri associati toscani, il cui elenco è consultabile sul nostro sito, ci hanno riferito della vostra decisione di vietare il rabbocco delle piscine ad uso pubblico per la stagione in corso. Vorremmo segnalarvi che una piscina perde per evaporazione e per l'effetto dei bagnanti fino ad un cm al giorno nei giorni più caldi, il che corrisponde a qualche metro cubo al giorno, senza contare l'acqua necessaria al controlavaggio dei filtri. E' evidente che il costo di rabbocco per queste quantità porterà le piscine alla chiusura e tutto un settore alla crisi.

Dal punto di vista dell'impatto mediatico, considerando gli sprechi del settore idrico pubblico ai quali in questi anni non si è posto rimedio, la ripercussione sarebbe davvero forte. Vi chiediamo, quindi, se possibile, un incontro per definire possibilità alternative alla vostra attuale totale chiusura».